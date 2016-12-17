Воспитательниц детсада наказали за разбитый лоб и откушенный язык девочки

Прокуратура не усмотрела в произошедшем основания для уголовного дела.
Прокуратура Ленинского района провела проверку по фактам получения травм юной воспитанницы детского сада № 127. За разбитый лоб и откушенный язык были наказаны воспитатели. Оснований для возбуждения уголовного дела сотрудники надзорного органа не нашли.
В Челябинске прокуратура Ленинского района завершила проверку по публикации сайта «Первый областной». Сотрудники надзорного органа выясняли обстоятельства получения травм воспитанницей детсада № 127 во время прогулок. В январе 2015 года маленькая девочка упала с
— По данному факту учреждением проведено расследование несчастного случая, по результатам которого воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми во время прогулки. Поскольку статьей 118 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, в возбуждении уголовного дела по заявлению матери девочки было отказано,— рассказал сайту «Первый областной» помощник прокурора Ленинского района Александр Устюжанин.
Напомним, 8 ноября 2016 года в медиахолдинг ОТВ обратились родители пострадавшей девочки. Они рассказали о произошедшем, заявили о своем намерении обратиться в прокуратуру, указав в качестве причины травм нечищеную ото льда территорию детсада. Однако данная информация не подтвердилась, падения произошли не