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Воспитательниц детсада наказали за разбитый лоб и откушенный язык девочки

Воспитательниц детсада наказали за разбитый лоб и откушенный язык девочки
лед , детский сад , скандал , девочка
20.12.2016 16:58:04

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Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Прокуратура не усмотрела в произошедшем основания для уголовного дела.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по фактам получения травм юной воспитанницы детского сада № 127. За разбитый лоб и откушенный язык были наказаны воспитатели. Оснований для возбуждения уголовного дела сотрудники надзорного органа не нашли.

В Челябинске прокуратура Ленинского района завершила проверку по публикации сайта «Первый областной». Сотрудники надзорного органа выясняли обстоятельства получения травм воспитанницей детсада № 127 во время прогулок. В январе 2015 года маленькая девочка упала с качели-балансира и повредила язык. По словам мамы, язык ребенку пришивали хирурги. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, а уголовное дело возбуждать не стали, так как мама попросила полицию прекратить разбирательства в связи с отсутствием претензий. 7 ноября 2016 года ребенок вновь получил травмы — девочка упала при попытке забраться на деревянную лестницу и рассекла себе лоб. Травмы были классифицированы как легкий вред здоровью.

— По данному факту учреждением проведено расследование несчастного случая, по результатам которого воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми во время прогулки. Поскольку статьей 118 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, в возбуждении уголовного дела по заявлению матери девочки было отказано,— рассказал сайту «Первый областной» помощник прокурора Ленинского района Александр Устюжанин.

Напомним, 8 ноября 2016 года в медиахолдинг ОТВ обратились родители пострадавшей девочки. Они рассказали о произошедшем, заявили о своем намерении обратиться в прокуратуру, указав в качестве причины травм нечищеную ото льда территорию детсада. Однако данная информация не подтвердилась, падения произошли не из-за отсутствия уборки.

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