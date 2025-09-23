Противотанковый снаряд обнаружили в лесу Озерска

На место выезжали саперы из Челябинска

Вечером 22 сентября в Озерске местные жители обнаружили в лесном массиве неподалеку от жилого дома боеприпас. Об опасной находке сообщили в диспетчерскую службу, на место сразу же выехали спецслужбы, сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Гергенрейдер.

Боеприпас был найден за домом № 14 по улице Иртяшской. Сотрудники спецслужб, в том числе саперы из Челябинска, установили, что это учебный противотанковый снаряд.

«Правоохранители выясняют, как он там оказался»,— написал Сергей Гергенрейдер.

В ближайшее время боеприпас уничтожат.