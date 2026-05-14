Против ворвавшегося в чужую квартиру жителя Озерска возбудили уголовное дело

Мужчина устроил разборки с 12‑летним подростком из‑за велосипеда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Озерска. Мужчину подозревают в незаконном проникновении в чужую квартиру, где проживает семья с 12-летним ребенком. Об этом сообщили в следственном отделе по городу Касли СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, инцидент произошел 9 мая. Фигурант решил выяснить обстоятельства повреждения своего велосипеда и заподозрил в этом юного соседа. Мужчина пришел к квартире, где живет подросток, и, действуя против воли хозяев, толкнул 12-летнего мальчика, после чего незаконно проник внутрь жилища.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»). В настоящее время следствие планирует провести необходимые следственные действия с участием подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Был ли мальчик избит, как ранее заявляли местные СМИ, Следственный комитет не сообщает.