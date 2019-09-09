Несколько метров протащил на капоте сбитого пешехода водитель иномарки

ДТП произошло в центре Челябинска, пострадавший был госпитализирован.

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8 сентября на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой водитель сбил мужчину, переходившего дорогу. Свидетели сообщают, что автомобиль протащил мужчину на капоте около пяти метров.

«8 сентября по адресу Энгельса 34 водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на пешехода, мужчину 1987 года рождения, переходящего дорогу на пешеходном переходе. В результате происшествия пострадавший госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится оперативное расследование», — прокомментировали в пресс-службе управления ГИБДД по городу Челябинску.

На место происшествия прибыли скорая помощь и МЧС. Пострадавшего мужчину с множественными повреждениями доставили в ГКБ № 1.

«Мужчина был доставлен в состоянии алкогольного опьянения с черепно-мозговой травмой», — сообщили в городской клинической больнице.

В социальных сетях появились фотографии с места аварии. На одной из них видно, что на лобовом стекле осталась характерная вмятина после столкновения.