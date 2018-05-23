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Челябинец заставлял несовершеннолетних девушек заниматься проституцией

Своих жертв он находил в интернете.
сегодня в 12:38
  |  Происшествия

29-летнего челябинца признали виновным сразу по пяти статьям. По версии следствия, в составе организованной группы он заставлял несовершеннолетних заниматься проституцией. Арендованные в Советском районе квартиры они превращали в притоны. Часто парням приходилось пускать в ход угрозы оружием. Три девушки, которые решили отойти от дел, подверглись нападениям и грабежам, у них вымогали деньги.

Согласно разработанному плану соучастники через сеть «Интернет» находили девушек, которые занимаются оказанием сексуальных услуг за денежное вознаграждение, применяли психологическое и физическое насилие, угрожая применением газового оружия, и принуждали девушек к занятию проституцией под их покровительством. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Деньги, которые удавалось выручить челябинцам, они тратили на себя. Так они привлекли к занятию проституцией восемь девушек, трое из которых — несовершеннолетние.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Преступления других участников группировки продолжают расследовать.

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