Пропавшую жительницу Башкортостана нашли убитой в Магнитогорске

С заявлением в полицию об исчезновении 42-летней женщины обратился её сын 20 ноября этого года.

20 ноября 2020 года житель Белорецкого района Республики Башкортостан обратился в полицию с заявлением об исчезновении его 42-летней матери. Несколько дней спустя женщина была обнаружена мёртвой в Магнитогорске Челябинской области. Кто причастен к убийству жительницы Башкортостана, выяснил Следственный комитет по Республике.

По словам молодого человека, его мать выехала из села Абзаково на своём личном автомобиле 19 ноября в Челябинскую область, после чего перестала выходить на связь. Местный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 стать 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство») и начал поиски женщины.

«Следователями-криминалистами аппарата следственного управления совместно со специалистами ЭКЦ МВД республики был тщательно осмотрен автомобиль пропавшей, найденный 24 ноября 2020 года на территории города Верхнеуральска Челябинской области, обнаружены следы крови. Кроме того, на передних сиденьях отсутствовали чехлы. Дальнейшими следственно-оперативными мероприятиями восстановлен маршрут передвижения автомобиля и установлена причастность к исчезновению женщины ее 41-летнего бывшего сожителя, который последним контактировал с потерпевшей. Вскоре подозреваемый был задержан на территории Екатеринбурга и, под тяжестью собранных доказательств, сознался в убийстве своей бывшей сожительницы»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Так, по словам подозреваемого в убийстве, 19 ноября этого года он вместе со своей бывшей сожительницей отправился на её автомобиле в Челябинскую область. 20 ноября, находясь в одном из садовых товариществ Магнитогорска в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле, жители Башкортостана поссорились, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение в грудь. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело потерпевшей в кустах, выбросил испачканные в крови чехлы от сидений, отправился в Верхнеуральск и, бросив там автомобиль, скрылся в Екатеринбурге.

На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят все необходимые действия, решается вопрос об избрании подозреваемому в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу.