Пропавшую на Маврикии девушку из Челябинска нашли убитой

На теле погибшей множество ножевых ранений

На африканском острове Маврикий нашли тело 29-летней Залии Шамигуловой, по подозрению в убийстве задержан знакомый девушки, сообщает телеграм-канал Shot.

Девушка перестала выходить на связь 17 августа. До этого последний раз ее видели с приятелем, который должен был довезти ее на своей машине в Кюрпип. Поисками пропавшей занималась полиция острова, посольство РФ в ЮАР контролировало ход поисков, дипломаты находились на связи с родственниками Залии.

Девушка уехала из Челябинска в начале года и успела посетить несколько стран. На Маврикий она прилетела вместе с подругой в начале лета.