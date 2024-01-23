В Южноуральске на реке Увельке в ночь на вторник, 23 января, нашли тело восьмилетнего мальчика, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Школьник ушел гулять днем и не вернулся. Ребенка искали полиция и волонтеры.
«В четырех метрах от берега в воде обнаружено тело ребенка, извлечено специалистами 33‑й пожарно-спасательной части и передано сотрудникам полиции», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Сотрудники МЧС напоминают, что даже после холодов лед на водоемах встает неравномерно. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев и камыша.
Как ранее сообщал наш сайт, 4 ноября прошлого года в Аргаяшском районе 8‑летний мальчик утонул, провалившись под лед.
UPD: по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ход расследования находится на контроле прокуратуре региона.