В Миассе завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика

Он находился в гостях у своего друга

Пропавший 7 января в Миассе 12-летний мальчик найден, сообщили инфорги поискового отряда «Лиза Алерт». В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили эту информацию.

«Мальчик найден, противоправных действий в отношении него не совершалось»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что все это время ребенок находился в гостях у своего друга.

Напомним, юный миасец ушел гулять днем 7 января и не вернулся домой.

4 января в Челябинске пропал 83-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Мужчина ушел из дома ночью и не вернулся. Вечером 6 января его нашли погибшим: челябинец замерз насмерть.