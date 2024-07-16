Пропавший в Еткульском районе подросток найден мертвым

Мальчика искали с 6 июля

Рано утром 16 июля в Еткульском районе завершили поиски 14-летнего Арслана Мохаммади. Подросток найден мертвым, сообщил ИА «Первое областное» источник, знакомый с ситуацией.

Пока все обстоятельства гибели ребенка уточняются. Новость дополняется.

Напомним, 6 июля мальчик вместе с родителями отправился в лес за грибами. В какой-то момент взрослые вышли из машины, а когда вернулись, Арслана уже не было. Они сразу же написали заявление о пропаже ребенка. Поиски начались в тот же день и не прекращались больше недели ни днем, ни ночью. Ежедневно более двухсот человек прочесывали леса, поля, искали ребенка в колодцах, в водоемах. В поисках были задействовали спецавтомобили и беспилотники.

По данным источника Первого областного информагентства, тело мальчика на болоте нашли волонтеры отряда «ЛизаАлерт» с помощью беспилотника.

Мама Арслана узнала о смерти сына полчаса назад, ее ожидает процедура опознания.



По данным источника корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», отец Арслана Мохаммади накануне пытался свести счеты с жизнью, его успели спасти. Мужчина находится в больнице.

