Пропавший табун лошадей отыскали в Челябинской области

Животные ушли от места выгула на восемь километров

В поселке Аблязовском Агаповского района пропал целый табун лошадей. Животные ушли со своего пастбища на 8 километров, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяин лошадей обратился в дежурную часть и сообщил о пропаже 31 животного. Мужчина пытался искать их самостоятельно, но ничего не вышло.

На месте работали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Агаповскому району. Оперативники разбились на группы и стали объезжать соседние поля, постепенно расширяя круг поисков. В результате уже к вечеру сотрудники ОМВД нашли табун. Оказалось, что лошади самостоятельно покинули место выгула и прошли восемь километров.

Хозяин поблагодарил сотрудников полиции, отметив их слаженность и профессионализм.

Автор: Ксения Рындина