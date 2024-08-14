Пропавший под Верхнеуральском пенсионер найден в затопленной машине

Погибшего искали с июля

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

У поселка Новоозерного в Верхнеуральском районе завершились поиски 64‑летнего мужчины. Известий о пенсионере не было с июля, полиция только знала, что он пропал во время поездки на своей «Ладе».

Ориентировочное место происшествия обнаружили на берегу одного из водоемов: были заметны следы шин, ведущие в пруд.

Как рассказали в поисково-спасательной службе области, в том, что машина пропавшего мужчины затонула, убедились после погружений водолазов и обследования дна. Авто было найдено на глубине 2,5 метра, в нем — погибший.

Сейчас машину вытянули, тело мужчины передали сотрудникам полиции. Они установят причины происшествия.