Пропавшего в Челябинской области лыжника нашли мертвым

80-летний мужчина не вернулся домой с тренировки в горах

Накануне, 30 декабря, волонтеры нашли тело 80-летнего лыжника из Златоуста, который ушел на тренировку два дня назад. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Пожилого спортсмена искали спасатели и полиция, а также неравнодушные земляки. Конечно, все надеялись на благополучный исход этих поисков. Но, к сожалению, мужчина погиб в лесу. Его тело нашли на берегу реки Малая Тесьма.

Скорее всего, лыжник умер от холода после инсульта или травмы.

Близкие рассказали, что спортсмен никогда не брал на тренировку мобильный телефон. Возможно, это было большой ошибкой. Если смерть наступила не сразу, он мог подать близким какой-то знак, а может, и выжить.