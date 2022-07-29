Пропавшая в Челябинске артистка театра оперы и балета вышла на связь

Мария Хабина пока не вернулась домой

Мама пропавшей в Челябинске 29-летней Марии Хабиной рассказала Первому областному информагентству, что дочь вышла на связь. От подробных комментариев женщина отказалась.

«Маша написала своему молодому человеку Дмитрию. Она жива. Для меня это самое главное сейчас. Я надеюсь, что скоро Маша вернется домой. Я не хочу рассказывать подробности, потому что чего только не начиталась в Интернете после ее пропажи», — поделилась Наталья Хабина.

Напомним, 29-летняя артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки пропала 23 июля. Девушка в день исчезновения вернулась из рейса со своим молодым человеком, а потом вышла из дома с одной лишь банковской картой.