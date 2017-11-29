/ 29-летнюю женщину разыскивают в Челябинске

﻿«Потеряшка» ушла из дома 24 ноября.

Волонтеры и правоохранители ищут 29-летнюю жительницу Челябинска. Женщина пропала несколько дней назад из дома на северо-западе города, родные и близкие девушки обеспокоены ее исчезновением. Сейчас добровольцы готовят листовки с ее приметами и собирают людей на поиски на местности.

29-летняя Венера Нигаматжанова 24 ноября около 10 часов утра ушла из дома по улице Молодогвардейцев и не вернулась. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, носит оптические очки.



В день исчезновения была одета в горизонтально прошитый голубой пуховик, джины синего цвета или черные колготы, серые кроссовки.



Всех, кто видел похожую по приметам женщину или обладает информацией о местоположении пропавшей, просят сообщить об этом волонтерам, координатор поиска Александр 8-908-58-48-421.