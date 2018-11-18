/ Пропавшую две недели назад челябинку ищут на Южном Урале

Девушка ушла из дома еще 4 ноября.

На Южном Урале разыскивают 31-летнюю Бигирову Гунел Валех Кызы. Девушка ушла из дома № 25 по улице Жукова еще 4 ноября. И с тех пор на связь не выходила.

На вид пропавшей челябинке около 25−30 лет. Рост — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, черного цвета, брови так же черные. Глаза у девушки карего цвета.

В момент, когда Гунел видели в последний раз, она была одета в синюю куртку, розовую юбку и коричневые кроссовки.

Всем, кому известна информация о местонахождении Багировой Гунел, просят сообщать по телефонам:

+7 908 811 6903 (Андрей);

+7 902 604 5610 (Ирина).