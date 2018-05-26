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/ Копейчанка пятый день разыскивает отправившегося в спортбар супруга

Копейчанка пятый день разыскивает отправившегося в спортбар супруга

27-летний мужчина не выходит на связь.  
сегодня в 11:52
  |  Происшествия

Жительница Челябинской области разыскивает пропавшего во вторник, 22 мая, супруга. 27-летний мужчина, по словам женщины, в тот день должен был отправиться на работу из Копейска в Челябинск. Однако до места назначения — спортбара в центре южноуральской столицы, он не добрался. Связаться с пропавшим также не удается.

Живем в поселке Октябрьский Копейска. Отсюда и ушел во вторник около 11 часов на работу мой муж Илья Долженко. Он был не на машине. От нас до Челябинска ходит маршрутка № 302 и автобус ПАЗ № 187. — рассказала сайту «Первый областной» жена пропавшего мужчины Наиля Долженко.

Мужчина был одет в зеленую куртку, черную футболку, синие джинсы с дыркой на левой штанине, синие кеды с белыми шнурками, на голове коричневая кепка, с собой был черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят связаться с его женой или обратиться в полицию.

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