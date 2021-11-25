Прокурор запросил реальный срок для экс‑директора челябинского аэропорта

На следующей неделе Андрею Осипову огласят приговор по делу о мошенничестве

Сегодня, 25 ноября, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора аэропорта Андрея Осипова. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокурор предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве директора авиапредприятия задержали 3 марта.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»). Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.

Во время избрания меры пресечения Андрей Осипов отрицал свою вину.

Центральный районный суд изменил меру пресечения Андрею Осипову, поскольку он нарушил условия домашнего ареста.