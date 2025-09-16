Прокурор требует выплатить 700 тыс. ребенку, на которого упали качели в Челябинске

Ребенка госпитализировали с ушибом легкого и почки

После травмы 9-летнего ребенка на детской площадке прокурор предъявил иск о взыскании с подрядчика 700 тысяч рублей морального вреда. Сотрудники прокуратуры проверили детскую площадку. Сейчас ее огородили, поставили запрещающие знаки и демонтировали комплекс, сообщили в пресс-службе прокураторы региона.

«Проверка показала, что запрещающие знаки, заградительные ленты, ограничивающие доступ к строящейся детской площадке на момент получения травмы несовершеннолетним отсутствовали», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 9-летний мальчик получил травму, когда качался на качелях на новой набережной озера Смолино. Конструкция была не закреплена, и ребенок упал. Его госпитализировали с диагнозом «ушиб легкого и почки». По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).