Прокуратура запросила четыре года колонии для челябинского депутата

Алесю Субботину обвиняют в мошенничестве

Гособвинитель в ходе судебного заседания запросил четыре года колонии общего режима для депутат Калининского района Челябинска Алеси Субботиной. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

По версии следствия, в 2011 году к Субботиной, которая тогда работала риелтором, обратился мужчина, страдающий органическим расстройством личности, для получения займа 50 тысяч рублей под залог квартиры. Будущий депутат воспользовалась тем, что мужчина не мог здраво оценивать происходящее, подписала с ним договор купли-продажи, в соответствии с которым потерпевший продал недвижимость за 900 тысяч рублей.

Также аналогичные действия в отношении другого лица, с психическими отклонениями, Субботина совершила и в 2015 году. Сумма сделки в этот раз составила 800 тысяч рублей. В результате оба потерпевших лишились единственного жилья на сумму свыше 1,4 и 1,1 миллиона рублей.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

«От услышанного в шоке. Прокурор запросила 4 года общего. Только сегодня пришла в чувства. Абсолютно не согласна. С потерпевшим Рыловым и его женой была договоренность, что переоформим его квартиру на меня на время взятия займа. Все мы были согласны. Затем с согласия Рылова квартира была продана, правда, он с женой не поделился. С Рыловым расстались без претензий, всех всё устраивало. Пока я не стала депутатом, 5 лет тишина была. Связываю жесткую позицию прокуратуры по моему делу в суде, потому что я неугодный депутат для главы Калининского района и председателя Совета депутатов», — написала депутат на своей странице в «Фейсбуке».

Дело Алеси Субботиной рассматривают в Калининском районном суде Челябинска.