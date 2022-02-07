Прокуратура возьмет дело о нападении собаки на ребенка под контроль

По версии следствия хозяин не следил за животным

Прокуратура Челябинской области взяла на свой контроль расследование дела о нападении собаки на семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Напомним, 6 февраля в поселке Федоровка Челябинской области собака набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо.

Как выяснилось позже, собака была не бродячей, на хозяина завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Закон «Об обращении с животными» реализуется в стране 3 года. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными и считает, что выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.



Зоозащитница ид директор приюта "Наш дом" считает, что проблема нападений не решится отстрелом и единственный выход - контролировать хозяев.