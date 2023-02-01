Прокуратура утвердила обвинения по делу о взятке экс-директора челябинского МУПа

Бывший руководитель электросетевой компании Илья Зарипов предстанет перед судом

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по уголовному делу бывшего директора электросетевой компании МУП «Коммет» Ильи Зарипова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Илью Зарипова задержали по подозрению в получении 100 тысяч рублей в качестве взятки в июле прошлого года. Тогда он не проработал в должности руководителя МУП «Коммет» и восьми дней. Деньги, по данным следствия, пришли от замдиректора ООО «Энергостроймонтаж» Анатолия Ревенко.

На следующий день суд постановил заключить Илью Зарипова под стражу. Затем в мэрии Челябинска сообщили об увольнении Зарипова с должности директора МУПа.

По версии следствия, взятка в 100 тысяч — часть ранее оговоренной суммы в 2,3 миллиона за совершение действий, входящих в служебные полномочия Зарипова.

21 декабря 2022 года суд продлил срок ареста экс-чиновника до 5 марта 2023 года. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это тем, что обвиняемый не собирается скрываться от следственных органов. После апелляционного рассмотрения избранную меру пресечения оставили без изменения.