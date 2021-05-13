Прокуратура установила причину схода вагонов на станции Сибай в Челябинской области

Возбуждено административное дело

Причиной схода грузовых вагонов в районе станции Сибай Южно-Уральской железной дороги стало расширение рельсовой колеи. Об этом в четверг сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что причиной схода стало расширение рельсовой колеи путей вследствие дефектности деревянных шпал. На предприятии «Семеновский рудник», в ведении которого находятся пути, не проводилась профилактика технических неисправностей.

Транспортной прокуратурой руководителю организации внесено представление, железнодорожное полотно восстановлено.

В отношении виновного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), которое находится на рассмотрении.

Напомним, 12 апреля два грузовых вагона сошли с путей не общего пользования ООО «Семеновский рудник» в районе станции Сибай.

Отметим, что 16 марта на ЮУЖД случилась одна из крупных железнодорожных аварий. В 5:20 по местному времени при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения по нечетному пути перегона Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Вследствие схода повреждено железнодорожное полотно, пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудниками Уральского следственного управления СКР РФ возбуждено уголовное дело.