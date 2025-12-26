Прокуратура требует снести виллы, бани и мангалы на озере Малый Кременкуль

Постройки на берегу признали самовольными

Прокуратура Челябинской области потребовала снести самовольные постройки на берегу озера Малый Кременкуль, где находится парк-отель «Резиденция 888». По словам пресс-службы ведомства, мангальные зоны, бани и виллы установлены с грубыми нарушениями пожарной безопасности, водного, градостроительного и земельного законодательства.

Проверку в «Резиденции 888» начали после жалоб садоводов СНТ «Урал». Прокуратура установила, что вдоль береговой линии за пределами оформленных участков были возведены самовольные постройки, в том числе домики и беседки.

«Предпринимателем не обеспечено надлежащее функционирование системы пожарной сигнализации, аварийного эвакуационного освещения, не заключены договоры страхования гражданской ответственности и обслуживания с профессиональными аварийно-спасательными службами, не произведена регистрация опасных производственных объектов», — отмечают в надзорном ведомстве.

Суд запретил на этой территории любую деятельность, кроме садоводства, до устранения всех нарушений. Параллельно региональное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.