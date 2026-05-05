Прокуратура требует 300 тысяч с челябинской школы, где ребенок порезался о стеклянную дверь

Также у надзорного органа остались вопросы к педработникам

Прокуратура Металлургического района Челябинска выявила грубые нарушения в школе, где ученик получил резаные раны на перемене, и требует с учебного учреждения 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установила проверка, проведенная по обращению законного представителя ребенка, несовершеннолетний в ходе конфликта с другими учащимися ударился о стеклянную дверь и получил резаные раны лопатки. После происшествия мальчик обратился к классному руководителю, после оказания первичной помощи ребенок вместе с законным представителем самостоятельно доехал до больницы и длительное время находился на лечении.

«Школа нарушила порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися: не приняла мер по доставлению пострадавшего в медицинскую организацию, не направила информацию о несчастном случае в прокуратуру района и не обеспечила надлежащий контроль за детьми во время перемены», — говорится в сообщении.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся). Мировым судьей ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, по представлению прокуратуры должностные лица школы привлечены к дисциплинарной ответственности.

В суд направлено исковое заявление о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего 300 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.