Прокуратура проводит проверку после нападения собаки на школьника в Златоусте

Ребенок получил травмы головы и руки

Прокуратура Челябинской области организовала проверку после нападения собаки на восьмилетнего мальчика в Златоусте. Инцидент произошел 26 августа на крыльце школы, ребенок получил травмы руки и головы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке прокуратура оценит работу школы по обеспечению безопасности. Ход проверки прокуратура Златоуста поставила на контроль.

Напомним, ранее в МВД поступило сообщение от родителей ребенка. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Владельца собаки нашли. Агрессивного питомца вывезли в приют на передержку.

Полицейскую проверку прокуратура Златоуста также поставила на контроль.