Прокуратура проводит проверку по факту пожара под Усть-Катавом

На месте работают силы и средства МЧС, два пожарных поезда

Сегодня, 18 мая, рядом с железнодорожными путями в поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа вспыхнула трава. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор города Денис Семенов. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима», — сообщили в ведомстве.

В ГУ лесами рассказали, что на тушении работают 49 человек и 15 единиц техники.

«Прибыли два пожарных поезда. Угрозы населенному пункту нет», — уточнили в ГУ лесами.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что только в начале мая в регионе потушили 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. На территории области запустили беспилотники для фиксации термоточек. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют каждый день. Их ждут внушительные штрафы до 800 тысяч рублей.

