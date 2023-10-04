Прокуратура проверяет челябинский ТРК, где 10‑летний мальчик упал с эскалатора

Известно, что мальчик получил травмы

Прокуратура Челябинска организовала проверку торгово-развлекательного комплекса, где 1 октября 10-летний мальчик упал с эскалатора. По данным информагентства «Первое областное», сегодня мальчика перевели из реанимации в травматологическое отделение, у него переломы рук. Надзорное ведомство проверит, были ли соблюдены все условия безопасного пребывания детей в ТРК. Подробности и версия представителей комплекса — в материале.

Об инциденте стало известно сегодня, когда региональное управление Следственного комитета России сообщило о проведении проверки по факту травмирования ребенка. На происшествие отреагировали и в прокуратуре Центрального района Челябинска. Ведомство организовало проверку соблюдения безопасности во время пребывания в объекте.

На сегодня известно, что несчастный случай произошел с 10-летним мальчиком, который в компании сверстников дурачился на эскалаторе. Ребенок упал с первого этажа на минус второй. Очевидцы сообщили, что он потерял сознание и у него шла кровь изо рта.

ИА «Первое областное» выяснило, что мальчика госпитализировали и он двое суток провел в отделении реанимации. Сейчас его перевели в травматологическое отделение одной из больниц Челябинска. У мальчика диагностировали переломы рук.

По версии представителей ТРК, с которыми удалось связаться информационному агентству, мальчик прыгнул сам, балуясь.

«Есть видеофиксация. Органы занимаются расследованием. Мы переживаем за здоровье ребенка, надеемся на скорейшее выздоровление», — сообщили представители ТРК.

В прокуратуре тем временем сообщили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.