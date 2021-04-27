Прокуратура проверит вырубку деревьев в Парковом в Челябинске

Результаты надзорное ведомство поставит на контроль

По факту незаконной вырубки леса в микрорайоне Парковый в Челябинске организовала проверку региональная прокуратура. Об этом сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка изложенным в публикациях доводам о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 26 апреля на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы по строительству Владимир Шамне говорил о запланированной расчистке от деревьев под строительство детского сада в микрорайоне. Однако позже муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция» признало недавнюю вырубку деревьев незаконной.

Мэрия предупредила, что в районе улицы Хариса Юсупова между домами 70, 68, 58 будет произведена вырубка деревьев, поросли и кустарника под строительство детского сада. Деньги, полученные в качестве компенсации за вырубку, будут направлены на высадку зеленых насаждений.