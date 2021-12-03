Прокуратура проверит шахты в Челябинской области после ЧП на «Листвяжной»

Генпрокурор России поручил провести рейды в десяти регионах

В десяти угледобывающих регионах, в том числе в Челябинской области, пройдут масштабные проверки. Об этом после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области распорядился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах — республики Коми, Саха (Якутия), Тыва, Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, Чукотский автономный округ», — сказал Игорь Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным (цитата по РИА Новости).

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области случилось 25 ноября. В забое случилось задымление. Там в это время находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей. По предварительной версии, произошел взрыв метана.