Прокуратура проверит органы соцзащиты после смерти ребенка в неблагополучной семье под Челябинском

Двухлетний мальчик скончался дома от ожогов

Сегодня, 24 мая, прокуратура Челябинской области организовала проверку органов социальной защиты в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти двухлетнего малыша в неблагополучной семье.

Утром 23 мая в квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Проверка показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка. Прокуратурой будет дана оценка исполнению органами системы профилактики закона о защите прав детей, полноте проведенной работы с семьей», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В случае выявления нарушений прокуратура будет принимать исчерпывающие меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера.