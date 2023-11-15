Прокуратура проверит обстоятельства ДТП под Ашой, где разбился 15‑летний подросток

Также объектом проверки станут органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений

Прокуратура Аши проверит обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал», в котором погиб 15-летний подросток, взявший покататься отцовскую машину, — об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», крупная авария произошла минувшей ночью на 1592-м километре федеральной трассы: по предварительным данным, молодой человек без спроса взял ВАЗ отца, чтобы покатать подругу, в условиях дождя не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в «Газель», которая от удара загорелась. В результате ДТП сам мальчик от полученных травм скончался на месте, его 16-летняя пассажирка и 65-летний водитель «Газели» госпитализированы с различными травмами.

«Ашинской городской прокуратурой организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.