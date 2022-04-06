Прокуратура проверит незаконную свалку с останками животных под Челябинском

Неизвестные оставили опасные отходы у поселка Смолино

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку незаконной свалки с отходами животноводства недалеко от поселка Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Природоохранная прокуратура даст оценку законности нахождения останков животных на земельном участке. Ход и результаты проверки поставили на контроль.



Напомним, в районе Смолино накануне обнаружили незаконную свалку. Неизвестные свозят туда строительный мусор и отработанные автомобильные шины. Также на месте нашли останки животного происхождения.

