Прокуратура Челябинской области организовала проверку незаконной свалки с отходами животноводства недалеко от поселка Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Природоохранная прокуратура даст оценку законности нахождения останков животных на земельном участке. Ход и результаты проверки поставили на контроль.
Напомним, в районе Смолино накануне обнаружили незаконную свалку. Неизвестные свозят туда строительный мусор и отработанные автомобильные шины. Также на месте нашли останки животного происхождения.