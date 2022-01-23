Прокуратура проверит факт сброса канализации в питьевое водохранилище в Челябинске

ЧП произошло в результате аварии на насосной станции

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту попадания сточных вод в Шершневское водохранилище. На место сброса выехал прокурор Сосновского района Евгений Мичурин, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами законодательства об охране водных объектов»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, сток канализационных вод в водохранилище сегодня утром заметили местные жители и сразу же написали об этом в социальных сетях. Региональное Минэкологии организовало выездную проверку, которая подтвердила факт попадания канализационных вод в водоем. Возбуждено административное дело.