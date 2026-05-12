Сегодня, 12 мая, утром в Карабаше на грузовой железнодорожной станции Пирит произошло ДТП с участием состава из 22 вагонов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На путях необщего пользования состав при перестановке наехал на тупиковую призму. В результате повреждена тележка одного из вагонов.
Челябинская транспортная прокуратура проверит соблюдение мер безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Сейчас на участке идут восстановительные работы. На следование других грузовых поездов происшествие не повлияло.