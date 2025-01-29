Прокуратура проверит челябинский лицей, в котором ученица проткнула однокласснику бедро

Пострадавшему оказана медицинская помощь

В Челябинске проверят лицей на Северо-Западе после того, как одна из учениц проткнула бедро однокласснику. Об этом рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Как сообщается, 24 января несовершеннолетняя девочка в результате конфликта нанесла колотую рану бедра другому учащемуся. Мальчику пришлось обратиться в больницу.

«Прокуратура проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, а также исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.