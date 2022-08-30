Прокуратура провела проверку после падения 2‑летнего мальчика в открытый люк

Оказалось, что колодец никому не принадлежит

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Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку после падения 2-летнего мальчика в открытый люк во дворе дома 65А по улице 2-й Эльтонской. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, ЧП случилось еще 10 августа. Мальчик гулял вместе с родителями возле дома. На кадрах, предоставленных Первому областному информагентству мамой мальчика, видно, что взрослые не спускают с ребенка глаз, однако они предположить не могли, что малыш угодит в узкий пролет. Мальчик получил ушибы и царапины.

«Согласно полученным сведениям, вышеуказанный колодец к каким-либо инженерным сетям города не относится, в собственности либо в реестре муниципального имущества Челябинска не значится и является бесхозяйным имуществом. Главе города внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос установить принадлежность объекта, целесообразность его использования в качестве муниципального имущества, при наличии последней обратиться в уполномоченный орган с заявлением о принятии на учет бесхозного объекта либо при наличии оснований рассмотреть вопрос о демонтаже», — сообщили в региональной прокуратуре.

Также надзорное ведомство контролирует проверку следственного отдела по Тракторозаводскому району.

Как ранее сообщал наш сайт, в июле в Сатке закрыли люк, в который еще зимой провалился 11-летний мальчик и получил перелом позвоночника.

20 июля в челябинском поселке Федоровка 7-летний мальчик упал в открытый люк возле школы и погиб. Следственные органы возбудили дело по факту смерти ребенка.