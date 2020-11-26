Прокуратура Челябинской области проведёт проверку обстоятельств пожара, в котором пострадал ребёнок

Во время возгорания девочка находилась в доме одна.

24 ноября в посёлке Краснинский Верхнеуральского района произошёл пожар в частном жилом доме. Прибывшие пожарные обнаружили лишь горение вещей в одной из комнат, которое быстро ликвидировали. Только не обошлось без пострадавших — спасатели обнаружили двухлетнюю девочку, которая к этому времени уже отравилась продуктами горения.

В настоящее время малышка находится в медучреждении. Прокуратура Челябинской области организовала проверку обстоятельств и причин отравления ребёнка угарным газом, помимо этого будет выяснено, почему мать оставила девочку одну в жилом помещении.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре региона.

Если же будут выявлены нарушения закона, то примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.