Прокуратура просит ужесточить приговор челябинскому экс‑чиновнику Евгению Пашкову

Гособвинитель настаивает на присуждении виновному штрафа



Государственный обвинитель внес апелляционное представление на приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, 1 августа Центральный райсуд Челябинска вынес приговор Евгению Пашкову по делу о взятке и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Прокуратура полагает, что назначенное наказание, которое соответствует минимальному пределу санкции статьи, а также неприменение дополнительного наказания в виде штрафа при фактическом отрицании вины в совершенном преступлении судом при вынесении приговора ничем не мотивировано», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Гособвинитель поставил вопрос об отмене приговора, усилении наказания и присуждении штрафа в размере 75 млн рублей, а также с просьбой лишить Пашкова права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

6 сентября прошлого года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор Пашкову из-за процессуальных нарушений. Тогда экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии.



Напомним, ранее Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года. Евгению Тефтелеву изменили режим отбывания наказания со строгого на колонию-поселение.