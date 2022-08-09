Государственный обвинитель внес апелляционное представление на приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в прокуратуре региона.
Напомним, 1 августа Центральный райсуд Челябинска вынес приговор Евгению Пашкову по делу о взятке и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
«Прокуратура полагает, что назначенное наказание, которое соответствует минимальному пределу санкции статьи, а также неприменение дополнительного наказания в виде штрафа при фактическом отрицании вины в совершенном преступлении судом при вынесении приговора ничем не мотивировано», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Гособвинитель поставил вопрос об отмене приговора, усилении наказания и присуждении штрафа в размере 75 млн рублей, а также с просьбой лишить Пашкова права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.
6 сентября прошлого года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор Пашкову из-за процессуальных нарушений. Тогда экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии.
Напомним, ранее Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года. Евгению Тефтелеву изменили режим отбывания наказания со строгого на колонию-поселение.