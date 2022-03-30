Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту ДТП с тремя погибшими на юге Челябинской области

Три автомобиля столкнулись в Карталинском районе

Карталинский городской прокурор поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с тремя погибшими, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. Напомним, смертельное ДТП произошло накануне, 29 марта: в метель на автодороге регионального значения столкнулись три авто. От полученных травм на месте погибли двое мужчин, женщина скончалась в больнице.



В 19.30 на 161 км автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды произошло ДТП с тремя погибшими. По предварительным данным, водитель Chevrolet Captiva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «УАЗ Патриот». Затем в этот автомобиль врезался Citroen C-Crosser.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, 67-летний мужчина, и пассажир автомобиля УАЗ, 30-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля Chevrolet, 65-летняя женщина, скончалась в больнице. Еще трое лиц получили травмы различной степени тяжести.

Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин выехал на место происшествия. Сообщается, что авария произошла в условиях низовой метели. О непогоде ранее предупреждали службы МЧС и региональной ГИБДД.

Сегодня по факту произошедшего ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ, ход расследования поставлен городской прокуратурой на контроль.