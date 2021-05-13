Прокуратура потребовала закрыть проход к аварийному дому в Челябинске

Глава города Наталья Котова обязана устранить нарушения

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска потребовала закрыть проход в заброшенное здание многоквартирного дома. Представление направлено главе областного центра Наталье Котовой. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Речь идет о расселенном многоквартирном доме № 3 на 9-м Лобинском переулке. Здание находится в аварийном состоянии, однако доступ к нему до сих пор не ограничен. На потенциально опасном объекте регулярно присутствуют посторонние лица, в том числе дети.

«Принимаемые администрацией Челябинска меры не обеспечивают требований защищенности, а также создают условия для совершения противоправных действий. В этой связи прокуратурой главе города Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона», — рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Отметим, по заброшенным недостроям в микрорайоне Парковый тоже гуляют дети. Жительница соседнего дома сняла на камеру прогулку двоих несовершеннолетних. На кадрах видно, как ребята бегают по самому краю крыши.

«Родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми. Не только с сыновьями, но и дочерьми! Это опасно! Я такую картину наблюдаю целыми днями, одни подростки сменяются другими. Кто бегает, кто выпивает, кто медитирует... Ужас просто», — написала челябинка Алена Житенева в соцсети.

В комментариях к посту мнения жителей Паркового разделились: кто-то считает, что это естественная детская забава, другие, коих большинство, настаивают на скорейшей изоляции опасных объектов.