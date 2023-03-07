Прокуратура потребовала отменить приговор по делу челябинского экс‑депутата о взятках

Гособвинение требует заменить наказание сообщникам Армана Аракеляна на более суровое

Прокуратура Челябинской области требует отменить приговор должностным лицам ФКУ Упрдор «Южный Урал», вынесенный по делу экс-депутата Законодательного собрания региона Армана Аракеляна, из-за его мягкости и назначить осужденным более суровое наказание. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале троим фигурантам дела о взятках вынесли приговоры по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначили наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет условно. Гособвинение направило в Центральный районный суд Челябинска апелляцию, так как считает, что суд при назначении наказания не учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела и влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

«Назначенное условное наказание является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости, в связи с чем прокуратура просит областной суд отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, сам Арман Аракелян был признан виновным в даче взятки должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» и ФКУ Упрдор «Южный Урал» и приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,5 миллиона рублей.