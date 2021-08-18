Прокуратура потребовала от мэра Челябинска снести аварийный дом

Степень износа здания еще 30 лет назад составляла 53 процента

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска потребовала от главы города признать аварийным и снести многоквартирный дом по улице Первой Пятилетки. В ходе проверки районный прокурор и представители ГУ «ГЖИ Челябинской области» выявили многочисленные нарушения, сообщили накануне, 17 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дом № 47 на улице Первой Пятилетки был построен в 1947 году. Уже в 1989 году, согласно данным технического паспорта, степень его износа составляла 53%. На сегодняшний день по периметру здания просел фундамент, разрушен цоколь до кирпичной кладки, на фасаде и в подъезде дома многочисленные трещины, кровля находится в аварийном состоянии. Также эксперты выявили разрушение и провисание балок перекрытий и их отсыревание и аварийное состояние трубопроводов в подвальном помещении.

«В нарушение требований жилищного законодательства муниципалитетом мер по инициированию вопроса признания обследуемого дома аварийным и подлежащим сносу до настоящего времени не принято. По факту допущенных нарушений прокурором района главе города Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили в ведомстве.

Выполнение требования поставлено на контроль районной прокуратурой.