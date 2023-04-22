Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП с маршруткой в Челябинске

В аварии пострадали шесть человек

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль проверку, проводимую городской Госавтоинспекцией по факту аварии с маршруткой, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области поставлены на контроль ход и результаты административного расследования отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси, произошедшего на Комсомольском проспекте в Челябинске»,— сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в результате столкновения маршрутки № 75 и автомобиля «Митсубиси» общественный транспорт перевернулся. Пострадали шесть человек, прибывшие медики оказали им необходимую помощь.