Прокуратура оштрафовала магнитогорского пилота за полеты без разрешения

В отношении мужчины возбуждено четыре дела

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала на 80 тысяч рублей пилота частного самолета, который без разрешения летал над Магнитогорском. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что пилот легкого воздушного судна малой авиации «ТВС-01» неоднократно совершал полеты для аэрофото- и видеосъемки. Он взлетал с посадочной площадки в Магнитогорске. При этом разрешение на полеты в администрации Магнитогорска он не получал. Пилот также не отправлял сведения о начале эксплуатации площадки в Уральское МТУ Росавиации.

В отношении пилота воздушного судна транспортная прокуратура возбудила четыре дела об административном правонарушении по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

В результате проверки пилот оштрафован на 80 тысяч рублей.