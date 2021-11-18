Прокуратура организовала проверку после смерти 5‑летнего мальчика на пожаре в Златоусте

Старшая дочь семьи в момент трагедии находилась в школе

Прокуратура Челябинской области организовала проверку после пожара в Златоусте, на котором погиб 5-летний мальчик. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«На место происшествия выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов с целью координации действий оперативных служб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей», — сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что погибший мальчик сегодня не пошел в детский сад и остался дома с родителями. Старшая 12-летняя дочь пострадавших находилась в школе.

Трагедия случилась сегодня днем в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гагарина в Златоусте. В квартире были обнаружены три человека без сознания. Их эвакуировали на улицу. Мальчика спасти не удалось, мужчину и женщину госпитализировали.