Прокуратура организовала проверку после разгерметизации самогонного аппарата в Южноуральске

14-летний подросток получил ожоги

Прокуратура области организовала проверку после хлопка в одной из квартир по улице Советской Армии в Южноуральске, сообщили сегодня, 18 февраля, в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось накануне, 17 февраля. В квартире на 5-м этаже разгерметизировался самогонный аппарат. Хлопок был такой силы, что в квартире повыбивало окна, а 14-летний подросток получил ожоги тела. Пострадавшего увезли в больницу.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

СК также проводит доследственную проверку.