Прокуратура организовала проверку после падения челябинца в открытый колодец

Ведомство потребовало привлечь виновных в МУП «ПОВВ» к ответственности

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по информации о падении мужчины в открытый колодец на улице Краснодонской в Челябинске. Напомним, о происшествии стало известно сегодня, 22 сентября. Информагентству «Первое областное» супруга пострадавшего рассказала все подробности случившегося, и как на обращение мужчины не отреагировали городские власти. Надзорное ведомство внесло представление руководству МУП «ПОВВ» и потребовало привлечь к ответственности виновных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В среду рано утром, 22 сентября, челябинец шел на работу и на пересечении улиц Краснодонская и Хлебозаводская в темноте провалился в открытый колодец. Мужчина получил телесные травмы. О произошедшем ИА «Первое областное» рассказала супруга пострадавшего Наталья Михайлова. Она также объяснила, что ее муж обратился в администрацию Металлургического района, однако пока не получил ответ о том, кто отвечает за данный участок дороги. Не смогли помочь женщине и в ЕДДС.

Прокуратура проверила информацию о падении мужчины. На момент проверки нарушения устранены и люки закрыты.

«В связи с непринятием надлежащих своевременных мер по обеспечению безопасности для жизни и здоровья граждан и недопущения подобных нарушений впредь, прокуратурой района внесено представление руководителю МУП „ПОВВ“, с требованием привлечения виновных лиц к ответственности», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в Челябинске участились кражи канализационных люков. Администрация города обратилась в ресурсоснабжающие и сетевые организации, а также к собственникам по вопросу усиления контроля над состоянием колодцев.

Челябинцы уже не раз страдали от открытых люков. Вечером 22 мая 45-летняячелябинка провалилась в открытый коллектор на Заячьем острове в Калининском районе города и утонула. А 25 мая трехлетний мальчик провалился в канализационный люк во время прогулки в сквере возле ЮурГУ. Крышка за малышом захлопнулась, но мальчика спасли во время подоспевшие отец и прохожие.