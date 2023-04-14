Прокуратура организовала проверку после падения 10‑летнего мальчика с крыши недостроя в Миассе

Ребенок сорвался с шестиметровой высоты

В Миассе во время игры 10-летний мальчик сорвался с шестиметровой высоты с крыши недостроенного здания. Теперь прокуратура Челябинской области организовала проверку по данному факту. В надзорном ведомстве отметили, что проверят действия собственников строения и органов систем профилактики безнадзорности и правонарушений подростков.

Напомним, мальчика пришлось госпитализировать, он получил травму бедра. В прокуратуре Челябинской области отреагировали на сообщение. Теперь надзорное ведомство проверит, как в городе исполняется законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена процессуальная проверка, й возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).



«Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале отреагировала на произошедшее и напомнила, чем грозят детские игры и безалаберность взрослых.