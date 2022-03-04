Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на 10-летнюю девочку в Челябинской области

Также ведомство поставило на контроль ход проверки, проводимой по данному факту в территориальном отделе полиции

Сегодня, 4 марта, прокуратура Челябинской области организовала проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на 10-летнюю девочку в поселке Агаповского района, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций. Кроме того, поставлен на контроль ход проверки, проводимой по данному факту в территориальном отделе полиции. Ранее прокуратурой района начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района внесено представление об устранении нарушений закона в связи с непринятием мер к организации отлова бродячих животных. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сегодня Первое областное информагентство рассказало, что в поселке Буранное на 10-летнюю девочку напала собака из стаи и покусала ребенка. Школьнице прописали уколы от бешенства. В администрации поселения прокомментировали ситуацию.